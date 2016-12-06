Команда Сафина проиграла в премьер-лиге команде Кирьоса

Команда Japan Warriors уступила в теннисной премьер-лиге Singapore Slammers со счетом 16:29. В составе проигравших на корт выходили Марат Сафин, Фернандо Гонсалес, Елена Янкович, Фернандо Вердаско и Жан-Жюльен Ройер. За победивших играли Райнер Шуттлер, Кики Бертенс, Ник Кирьос, Марсело Мело, Маркос Багдатис.

Международная теннисная премьер-лига является выставочным командным турниром. Проводится в третий раз. В 2014 году турнир выиграла команда под предводительством Роджера Федерера, в 2015-м - Энди Маррэя.