"Когда мама заставила всех одеться одинаково". Маленький Новак Джокович и его братья

Первая ракетка мира, 15-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде, серб Новак Джокович опубликовал в своем Инстаграме очередную детскую фотографию со своими братьями.

У Джоковича есть два младших брата – Марко и Джордже. Оба также занимаются теннисом.

– Братья! Это было в Белграде 100 лет назад, когда мама заставила нас всех одеться одинаково. Кто-нибудь помнит? – подписал фото Джокович в Твиттере.

Ранее, 31-летний серб получил награду спортивного фонда Laureus как спортсмен 2018 года.

Все о теннисе – здесь