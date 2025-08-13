Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал «мастерса»

Букмекерская компания PARI организует масштабный выездной ивент в Китае для участников программы PARI SECRET. ВИП-клиенты отправятся в Шанхай на финал теннисного турнира серии «мастерс», который пройдет в октябре 2025 года.

Клиентов PARI SECRET ждет увлекательное четырехдневное путешествие — с 11 по 14 октября. Они увидят решающий матч турнира, а также для них подготовят множество других ярких активностей.

PARI разыграет 15 инвайтов на топовый поединок. Их обладателями станут победители рейтингового турнира, который продлится с 13 по 24 августа. Чтобы вступить в гонку за приглашением, достаточно открыть страницу акции и нажать кнопку «Участвовать», после чего перейти к ставкам.

В зачет рейтинга пойдут пари на любой вид спорта от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. Учитываются как выигрышные, так и не зашедшие пари. Чем больше пари с высокими коэффициентами, тем выше шанс клиента подняться в топ рейтинга.

Участники рейтинга поборются не только за инвайты на мероприятие в Шанхае, но и за отдельный призовой фонд. PARI разыграет 3 000 000 фрибетов: по 50 000 получат игроки из топ-15 рейтинга, по 20 000 заработают пользователи с 16-го по 100-е место, еще 5500 достанутся игрокам с 101-го по 200-е место.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в закрытое комьюнити, закрытый нетворкинг и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков.

Первым мероприятием в рамках PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. Весной клиенты PARI побывали в Лиссабоне на BLAST Open Lisbon по CS, а также в секретном месте в центре Москвы на вечеринке, посвященной четвертьфиналу Лиги чемпионов. В начале лета PARI проводила закрытый ивент SECRET POKER в Сочи. До конца года клиентов программы ждет еще ряд крупных событий.