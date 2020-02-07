Китайская теннисистка Ли На пожертвовала 430 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Бывшая вторая ракетка мира, китаянка Ли На пожертвовала 430 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает South China Morning Post.

37-летняя Ли На родом из китайского города Ухань, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса.

Высшей позицией теннисистки в рейтинге WTA была вторая строчка.

В конце декабря 2019-го китайские власти сообщили о вспышке пневмонии вирусом 2019-nCoV. Она выявлена в 24 государствах в мире, в том числе и в России. СМИ сообщают, что число заболевших составляет около 31 тысячи человек, при этом более 630 скончалось и выздоровели — свыше 1500.