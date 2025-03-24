Кирьос — об успехах Накашимы и Радукану: «Тренеры переоценены»

Теннисист Ник Кирьос прокомментировал успехи американца Брэндона Накашимы и британки Эммы Радукану на турнире в Майами (США).

«Накашима, должно быть, один из самых недооцененных игроков в теннисе. А еще люди подозрительно молчат о том, что Радукану сейчас побеждает. Где сейчас все эксперты? Лол, тренеры переоценены», — написал Кирьос в социальной сети.

Оба теннисиста выступают на соревнованиях без тренеров. Накашима и Радукану вышли в четвертый круг турнира в Майами. Американец сыграет с болгарином Григором Димитровым, британка встретится с американкой Амандой Анисимовой.