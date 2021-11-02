Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче встречь сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг (6:3, 6:1). Игра длилась на протяжении 52 минут.

Россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, игра состоится 3 ноября.

В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Россия — Канада

Дарья Касаткина — Кэрол Чжао — 6:3, 6:1