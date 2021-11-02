Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг
Касаткина обыграла Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг
14:43
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче встречь сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг (6:3, 6:1). Игра длилась на протяжении 52 минут.
Россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, игра состоится 3 ноября.
В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Россия — Канада
Дарья Касаткина — Кэрол Чжао — 6:3, 6:1
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