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Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Касаткина обыграла Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг
14:43
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче встречь сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг (6:3, 6:1). Игра длилась на протяжении 52 минут.

Россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, игра состоится 3 ноября.

В состав команды вошли: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Россия — Канада

Дарья Касаткина — Кэрол Чжао — 6:3, 6:1

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Данил Алешин все материалы автора
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