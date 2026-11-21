Алькарас — Шелтон: во сколько начало полуфинала Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон сыграют в полуфинале Итогового турнира ATP в субботу, 21 ноября. Встреча пройдет на корте Inalpi Arena в Турине (Италия). Начало матча — не ранее 16.30 по московскому времени.

Организаторы поставили встречу первым одиночным полуфиналом дня.

Алькарас — Шелтон: где смотреть трансляцию полуфинала Итогового турнира ATP

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра необходима платная подписка.

Также трансляция будет доступна на международной платформе Tennis TV с учетом территориальных ограничений.

Следить за результатом встречи Алькарас — Шелтон, статистикой и ходом матча можно в теннисном матч-центре «СЭ».

23-летний Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP. Испанец выиграл все три встречи группового этапа Итогового турнира и вышел в полуфинал с первого места в группе Ивана Лендла. В заключительном туре 20 ноября он победил итальянца Флавио Коболли (6:4, 6:1).

24-летний Шелтон располагается на четвертой строчке мирового рейтинга. Американец завершил групповой этап с двумя победами и одним поражением, заняв второе место в группе Джона Макинроя. В последнем матче 19 ноября он обыграл испанца Рафаэля Ходара (7:6 (10:8), 7:5).

Ранее Алькарас и Шелтон встречались пять раз. Испанец ведет в личном противостоянии со счетом 4-1. Их последний матч состоялся в финале «Мастерса» в Париже 9 ноября 2026 года и завершился победой Алькараса (7:6 (7:5), 7:5).

Победитель полуфинала встретится в решающем матче Итогового турнира ATP с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев. Финал запланирован на воскресенье, 22 ноября.

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