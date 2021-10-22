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Карацев пробился в полуфинал Кубка Кремля и сыграет с Хачановым

22 октября, 22:56
Аслан Карацев. Фото Дарья Исаева, AFP
Аслан Карацев. Фото Дарья Исаева, AFP
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Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве. В четвертьфинале он победил француза Жиля Симона — 6:4, 6:3.

В следующем круге соперником Карацева будет его соотечественник — Карен Хачанов.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, 2) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:3

Следующий соперник

Карен Хачанов (Россия, 3)

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