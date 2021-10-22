Карацев пробился в полуфинал Кубка Кремля и сыграет с Хачановым
22 октября, 22:56
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве. В четвертьфинале он победил француза Жиля Симона — 6:4, 6:3.
В следующем круге соперником Карацева будет его соотечественник — Карен Хачанов.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, 2) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:3
Следующий соперник
Карен Хачанов (Россия, 3)
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