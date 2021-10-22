Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в полуфинал ВТБ Кубка Кремля.

— Можно сказать, что сегодня победил на классе. Но там была усталость, мне как-то нужно было найти силы.

— Успеешь ли восстановиться к полуфиналу? Ты жаловался на адаптацию по объективным причинам после длительного перелета, и она еще не закончилась.

— С каждым днем все лучше и лучше. Просто чуть поздно был матч, ждали, пока закончится матч Карена. Завтра играем с ним последним запуском, поэтому есть достаточно времени восстановиться. К матчу с Кареном мне нужно подготовиться и физически, и морально, показать свой лучший теннис. Люблю ли играть с соотечественниками? Это сложно, но на корте мы играем, работаем, понимаем, что здесь один победитель, а за кортом можно уже пообщаться.

В четвертьфинале Карацев в две партии обыграл француза Жиля Симона (6:4, 6:3). В следующем матче его ждет Карен Хачанов.