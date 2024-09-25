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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:15

Каплан: «Инклюзия — когда мы не делим общество на здоровых и больных»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Президент Фонда поддержки и развития тенниса на колясках «Ты Можешь!», руководитель партнерской программы Федерации тенниса России и Международного детского центра «АРТЕК» Галина Каплан рассказала о детских мероприятиях, направленных на привлечение внимания к паралимпийским видам спорта.

«Совместно с Федерацией тенниса России и Паралимпийским комитетом России мы начали проводить замечательный праздник, который называется «День равных возможностей». Собираем детское сообщество, это 3800 детей, и презентуем паралимпийские виды спорта. Такие дисциплины, как волейбол сидя, футбол слепых, теннис на колясках. Предлагаем всем участникам с помощью наших теннисистов сесть на коляску и попробовать поиграть в теннис. Поиграть в футбол с завязанными глазами. Поиграть в волейбол сидя. Познакомиться с величайшими паралимпийцами.

Поверьте, каждый из них, кто возвращается домой, на уровне механической памяти и эмпатии никогда не пройдет мимо человека на коляске. Потому что они вспомнят, как это тяжело. Они откроют дверь, помогут заехать. Это и называется настоящая инклюзия — когда мы не делим общество на здоровых и больных", — заявила Каплан.

Помимо анонса соревнований, участники пресс-конференции обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия ПКР с партнерами. В частности, речь шла о расширении сотрудничества с ДоброFON. Также была затронута тема о включении тенниса на колясках в единый рейтинг Российского теннисного тура и о создании фонда поддержки и развития тенниса на колясках «Ты Можешь».

Теннис
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