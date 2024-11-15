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Сегодня, 10:27

Каннаваро в паре с Мостовым сыграет на международном турнире по паделу в Москве

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Фабио Каннаваро.
Фото Михаил Зимин / Пресс-служба LPL

Бывший капитан сборной Италии, обладатель «Золотого мяча», экс-главный тренер «Удинезе» Фабио Каннаваро примет участие в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) в Москве 16 ноября.

50-летний итальянец сыграет в парном разряде вместе с Александром Мостовым.

В турнире примут участие бывшие футболисты Дмитрий Сычев, Кристиан Пануччи, Дмитрий Булыкин, Венсан Кандела, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Александр Самедов, Максим Сушинский, а также чемпионы мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и Михаил Лихачев.

Соревнования начнутся в 14.00 по московскому времени.

Алан Дзагоев
Александр Мостовой
Александр Самедов
Георгий Щенников
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Сычев
Кристиан Пануччи
Максим Сушинский
Фабио Каннаваро
Андрей Бухлицкий
Михаил Лихачев
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