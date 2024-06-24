Канделаки отреагировала на смерть Дмитриевой

Известный телепродюсер Тина Канделаки оценила вклад советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой в развитие спортивного телевидения в России.

В понедельник, 24 июня, стало известно, что 18-кратная чемпионка СССР умерла ночью в возрасте 83 лет.

«Анна Владимировна вместе со своим супругом и сыном не просто влюбили русского человека в спорт, но и подарили ему лучшее спортивное телевидение в стране. Сколько талантливых комментаторов она привела в эфир, скольких вдохновила... Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое Уимблдон, и создала настоящую спортивную журналистику. Большая утрата для всего профессионального цеха и для нашей спортивной отрасли», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Дмитриева 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. В 1964 году она входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. После завершения карьеры в теннисе Дмитриева работала спортивным комментатором и становилась лауреатом премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».