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Канадский теннисист Петер Полански предложил обнулить рейтинги ATP и WTA

14:26
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Канадский теннисист Петер Полански предложил обнулить рейтинги ATP и WTA.

Спортсмен отреагировал на публикацию другого теннисиста, американца Джона Изнера, который обратился с вопросом, стоит ли ATP и WTA заморозить рейтинг на время паузы из-за пандемии коронавируса, или же позволить очкам сгореть.

— Просто обнулите рейтинг с 2021 года, пусть все начинают с чистого листа, — написал Полански. — Как определить 128 участников для Australian Open? Пусть в сетке участвует 1 тысяча спортсменов. Мне кажется, это будет весьма увлекательный формат. Устроить турнир на 3 недели, возможно, с большими паузами между играми в первых раундах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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