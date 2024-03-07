Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

7 марта, 21:11

Каливод назвал взвешенным решение допустить российских теннисистов к Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла разумное и взвешенное решение, допустив российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже.

«Международная федерация приняла взвешенное решение. Был момент, что по регламенту для отбора на Олимпиаду спортсмены должны были принимать участие в последних Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг, но наши спортсмены не могли там играть, поэтому было принято разумно-волевое решение. Наши ребята достойны сыграть на Олимпиаде, и не нужно концентрировать внимание на нейтральном статусе. Все знают, из какой страны и где выросли Даниил Медведев, Андрей Рублев и другие теннисисты», — приводит слова Каливоды ТАСС.

6 марта ITF допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Даниил Медведев. Россияне допущены в теннисе до парных турниров Олимпиады. Почему тогда отстранены дуэты синхронисток?

Источник: ТАСС
Теннис
Олимпиада
4
Читайте также
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков заявил, что МОК не допустит на Олимпиаду спортсменов, которые поддержали СВО
Тарасова о критериях МОК: «Я бы не поехала на Олимпиаду! Я что, сумасшедшая?»
В Госдуме РФ заявили, что допуск россиян на Олимпийские игры носит политический характер
Роднина считает, что решение об участии россиян на Олимпиаде будет коллегиальным
МОК определится с реализацией критериев допуска россиян на следующей неделе
МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские теннисисты не выступят на Олимпиаде-2024 в миксте
Новости
RSS RSS
Все новости