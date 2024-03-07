Каливод назвал взвешенным решение допустить российских теннисистов к Олимпиаде

Заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла разумное и взвешенное решение, допустив российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже.

«Международная федерация приняла взвешенное решение. Был момент, что по регламенту для отбора на Олимпиаду спортсмены должны были принимать участие в последних Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг, но наши спортсмены не могли там играть, поэтому было принято разумно-волевое решение. Наши ребята достойны сыграть на Олимпиаде, и не нужно концентрировать внимание на нейтральном статусе. Все знают, из какой страны и где выросли Даниил Медведев, Андрей Рублев и другие теннисисты», — приводит слова Каливоды ТАСС.

6 марта ITF допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе.