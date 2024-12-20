Калинская снялась для глянцевого журнала Harper's Bazaar

Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Анна Калинская поучаствовала в фотосессии для австралийской версии популярного глянцевого журнала Harper's Bazaar.

Издание было основано в США в 1867 году и обрело популярность еще в начале XX века. Журнал специализируется на сфере моды и стиля для женской аудитории. В 2022 году издательство отозвало лицензию для российской версии, из-за чего ее переименовали в The Symbol.

26-летняя Калинская — победительница 3 турниров WTA в парном разряде. С 2024 года она встречается с 1-м номером рейтинга ATP, итальянцем Янником Синнером. Брат спортсменки — российский футболист, полузащитник «Пари НН» Николай Калинский.

В нынешнем году россиянка сыграда в 57 матчах (38 побед). Она доходила до финала турниров WTA в Дубае и Берлине, а также до 1/4 финала Australian Open.