Калинская и Като - проиграли в полуфинале парного разряда в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като не смогли пробиться в финал женского парного разряда турнира в Вашингтоне. В полуфинале они проиграли американской паре Кори Гауфф – Кэтрин Макнелли.

В решающей встрече Гауфф/Макнелли ждет противостояние с дуэтом Мария Санчес (США) – Фанни Столлар (Венгрия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, WC) – Анна Калинская/Мию Като (Россия/Япония, 3) – 6:1, 6:2