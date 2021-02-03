Кафельников считает, что сборная России по теннису может выиграть Кубок ATP

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился с «СЭ» мнением о шансах сборной России на победу в Кубке ATP 2021.

— Наши ребята играют хорошо. Безусловно, есть все предпосылки к тому, чтобы они выиграли. Насчет соперников в полуфинале: сербы или немцы — на этой стадии нам без разницы. Что Джокович, что Зверев — они оба тяжелые, и оба сложные.

3 февраля Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли японцев Нисиоку и Нисикори, обеспечив досрочный выход сборной России в полуфинал Кубка ATP, несмотря на поражение в парном разряде Донского и Карацева. Они проиграли теннисистам сборной Японии Бену Маклахлану и Йошито Нишиоке со счетом — 6:4, 3:6, 10:12.

(Екатерина Звенигородская)