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Сегодня, 19:05

Итоговый турнир Российского падел-тура пройдет с 13 по 15 декабря в Москве

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Федерация падела России утвердила состав участников, даты и место проведения Итогового турнира Российского падел-тура в 2024 году. Соревнования пройдут с 13 по 15 декабря в столичном падел-клубе «Академия будущего Терехово».

В Итоговом турнире будет разыграно 1500 рейтинговых очков, а призовой фонд составит 1 000 000 рублей. Согласно регламенту, в турнире сыграют по восемь сильнейших мужских и женских пар Российского падел-тура. Из 25 пар, подавших заявки, были отобраны 16 с наивысшим суммарным рейтингом участников пар.

Итоговый турнир пройдет в формате группового этапа и плей-офф (полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы), куда попадут по две лучшие пары из групп А и В. В группу А попали первая, четвертая, пятая и восьмая «сеяные» пары, в группу В — вторая, третья, шестая и седьмая соответственно.

В женской сетке организаторам потребовалось провести жеребьевку, чтобы распределить по группам две пары с одинаковым рейтингом. По результатам жеребьевки пара Иванова/Лобанова отправилась в группу А, а Кучерявая/Мокроусова — в группу В. В мужской сетке две пары с одинаковым рейтингом сыграют стыковой матч за право участвовать в турнире. Матч Мягков/Данилов — Лавриков/Малолин состоится в пятницу, 13 декабря, в 13.00 по московскому времени.

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