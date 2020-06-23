Участник выставочного турнира в Задаре Андрей Рублев рассказал, как отреагировал на новость о коронавирусе у нескольких теннисистов, которые выступали в Хорватии.

— Я узнал об этом буквально за полчаса начала финала. Испуга не было, если только небольшое смятение. Очень расстроился из-за того, что не удастся сыграть, — цитирует Рублева «Коммерсант». — Ну и конечно, пришлось резко менять все свои планы. Стало ясно, что придется дополнительно проверяться. Пока с коронавирусом у меня все нормально.

За других мне трудно сказать. Игроки в первые часы не понимали, что делать дальше. А организаторы... Думаю, для них это был шок. Все-таки они наверняка чувствуют за собой некоторую вину.

Сейчас любая ситуация, связанная с появлением на людях, подразумевает риск. Даже обычный обед в ресторане. Поэтому надо постоянно следить за собой, соблюдать меры безопасности, помнить про маски, дезинфекцию рук, перчатки. Но ведь даже если ты выполняешь все эти правила, полной гарантии нет. Более того, не факт, что на улице сейчас безопаснее, чем на турнире, где ты лучше можешь контролировать ситуацию на корте и в отеле.