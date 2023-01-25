Ирина Роднина назвала теннис любимым видом спорта россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала любимый вид спорта россиян.

«Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное. У нас и олимпийские чемпионы, и призеры Олимпийских игр в теннисе, и Кубок Дэвиса, и победители турниров «Большого шлема» — это говорит о ярких личностях в нашей стране. Самый любимый теннисист? Я это терпеть не могу — выбирать любимчиков. Мне настолько все интересны, все нравятся, что кому-то отдавать предпочтение я не хочу», — сказала Роднина «СЭ».

В 2022 году Даниил Медведев стал первой ракеткой мира и побил рекорд Марата Сафина по количеству недель на первой строчке ATP среди россиян.