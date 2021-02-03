Российский теннисист Игорь Куницын прокомментировал выход сборной России в полуфинал кубка ATP.

3 февраля Андрей Рублев и Даниил Медведев победили соперников из Японии. Следующий матч за выход в финал россияне проведут либо с Сербией, либо с Германией.

«В принципе, сыграли хорошо. Андрей Рублев не затратил особых усилий. У Даниила были два более напряженных матча, но одержал победу в двух сетах, поэтому где-то закономерно. Самый тяжёлый матч на бумаге должен был быть с Нишикори, но ему не повезло, он был на строгом карантине две недели, что помогло Даниилу. Сегодня он был фаворитом.

В этом турнире достаточно большое количество сильных команд и явного фаворита нет. В любом противостоянии с такими командами, как Сербия, Испания, Россия все может решить не один матч, а даже какой-нибудь день. Шансы победить есть, Россия — одна из фаворитов", — сказал Куницын «СЭ».

(Василиса Залесская)