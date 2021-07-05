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Иглесиас показал, как сейчас выглядят их дети с Курниковой

12:57
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Reuters
Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото Reuters
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Испанский певец Энрике Иглесиас в своем Instagram опубликовал фото с детьми от российской теннисистки Анны Курниковой.

Иглесиас показал снимок с двойняшками Николасом и Люси из бассейна.

Курникова состоит в отношениях с Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них — трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, а дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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