Иглесиас показал, как сейчас выглядят их дети с Курниковой
12:57
Испанский певец Энрике Иглесиас в своем Instagram опубликовал фото с детьми от российской теннисистки Анны Курниковой.
Иглесиас показал снимок с двойняшками Николасом и Люси из бассейна.
Курникова состоит в отношениях с Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них — трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, а дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.
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