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Халанский и Меркулов стали победителями PARI Padel League Moscow 2024

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Самое массовое соревнование по паделу в России прошло с 15 по 17 ноября в Москве. Более 200 спортсменов и любителей соревновались в семи категориях.

Турнир состоялся в Lunda Конструктор ? крупнейшем падел-центре России с 10 крытыми кортами.

Победителями профессиональной категории A среди мужчин стали Александр Халанский и Денис Меркулов. В финале они в двух сетах переиграли Даниила Бобоханова и Габриэля Молину — 6:2, 6:4. У женщин лучшими стали Влада Ленская-Богомолова и Ника Служителева. Они оказались сильнее Екатерины Чирковой и Полины Алай — 6:1: 6:3. Общий призовой фонд в категории A составил 1 000 000 рублей.

«Невероятно крутой турнир, мощные эмоции и драйв! Суббота у нас выдалась что надо: сначала мы с Денисом Меркуловым отдали все силы в финале и победили, а буквально через пару часов в LOFT HALL получили нашу награду и отметили победу на вечеринке. PPL Moscow-2024 — это незабываемо. Организаторам ? огромная благодарность!» ? поделился эмоциями Александр Халанский, победитель в профессиональной категории.

Церемония награждения триумфаторов PPL Moscow-2024 состоялась на вечеринке в честь турнира на территории LOFT HALL.

«Эмоции запредельные! Слов просто нет. Турнир замечательный! Надеюсь, в Питере, где состоится следующий PPL, соберется еще больше спортсменов», ? поделилась Ника Служителева.

Организатором PPL Moscow 2024 выступила букмекерская компания PARI, соорганизатором ? Федерация падела России. Следующий турнир PPL пройдет в феврале 2025 года на кортах клуба Padel Pro в Санкт-Петербурге.

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