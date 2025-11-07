Хачанов рассказал, почему прекратил сотрудничество с Клаветом после шести лет работы

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, объяснил, почему решил прекратить сотрудничество с тренером Хосе Клаветом после шести лет совместной работы.

«Если честно, тяжелое было решение в плане того, что для меня очень важно, чтобы тренер был очень близок. Мы почти шесть лет проработали с ним, и именно на личном, персональном уровне он очень хороший человек и, понятное дело, специалист. Очень много общего было, но в этом году у меня было три тренера, и мы оба как-то почувствовали, понимали, что я буду продолжать с Ведраном, буду продолжать с Женей Донским, который вошел в команду в конце прошлого года, и что я не планирую дальше оставлять трех тренеров в команде. Мы решили, что так логичнее нам закончить и продолжать работать дальше с другими двумя тренерами», — цитирует Хачанова телеграм-канал First&Red.

Испанец работал с Хачановым с 2020 года. Под его руководством россиянин выиграл три турнира ATP.