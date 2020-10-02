Хачанов призвал остановить боевые действия в Карабахе
Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов выступил против боевых действий в Нагорном Карабахе.
«Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то, что я родился в России, я всегда говорю, что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то, что происходит в стране, которую я очень люблю. Армяне не начинали и не хотят этой войны! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. Армяне за мир!», — написал у себя в Instagram Хачанов.
Я с ужасной тревогой слежу за новостями из Армении. Несмотря на то,что я родился в России,я всегда говорю,что у меня армянские корни. Мне до глубины души больно смотреть на то,что происходит в стране,которую я очень люблю. Армяне не начинали и НЕ ХОТЯТ этой ВОЙНЫ! Гибнут мирные ни в чем неповинные люди и даже дети! Остановите войну. Армяне против войны. АРМЯНЕ ЗА МИР! ??? #НетВойне #МыЗаМир // Despite the fact that I was born in Russia, I always say that I have Armenian roots. It hurts to the depths of my soul to look at what is happening in the country, which I love very much. The Armenians did not start and DO NOT WANT this WAR! Innocent people and even children are dying! Stop the war. Armenians are against the war. ARMENIA WANTS PEACE! ??? #NoWar #stopaliev