Хачанов обыграл Циципаса, а Джокович и Надаль проиграли в выставочных матчах

В Англии проходят выставочные матчи, предваряющие старт Уимблдона. Накануне российский теннисист Карен Хачанов обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 10:8. Также серб Новак Джокович проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 6:7 (3:7), 4:6, а аргентинец Диего Шварцман был сильнее итальянца Фабио Фоньини – 6:2, 6:1.

На другом турнире испанец Рафаэль Надаль проиграл хорвату Марину Чиличу – 3:6, 3:6, а японец Кеи Нисикори победил француза Люка Пуйе – 7:5, 7:6 (7:4).

Матчи Уимблдона начнутся 1 июля. Выставочные матчи служат теннисистам для подготовки к игре на травяном покрытии.