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Грузинский теннисист, обвиняющийся в избиении бывшей жены, не признает свою вину

10:24
Николоз Басилашвили. Фото Instagram.
Николоз Басилашвили. Фото Instagram.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, обвиняющийся в избиении бывшей жены, заявил, что намерен доказать свою невиновность в суде.

Ранее Басилашвили задержали за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка. Позже суд избрал ему залог в размере 100 тысяч лари.

— Я не собираюсь вступать в публичную дискуссию со своей бывшей женой, — цитирует Басилашвили Formulanews.ge. — Она — мать моего единственного сына. Моя цель состоит в том, чтобы не нанести вред интересам сына. Именно особые отношения с моим сыном обязывают меня не отвечать на необоснованные обвинения, но я верю, что с помощью своих юристов я обязательно докажу правду в суде.

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