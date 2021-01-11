Гоффен стал первым полуфиналистом турнира в Анталье
12:32
Бельгиец Давид Гоффен во встрече 1/4 финала турнира в Анталье в двух сетах обыграл итальянца Стефано Травалью — 6:3, 6:2. Матч длился час и четыре минуты.
Следующим соперником бельгийца станет победитель в паре Николос Басилашвили (Грузия) — Алекс де Минаур (Австралия).
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Стефано Травалья (Италия) — 6:3, 6:2
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