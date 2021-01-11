Гоффен стал первым полуфиналистом турнира в Анталье

Бельгиец Давид Гоффен во встрече 1/4 финала турнира в Анталье в двух сетах обыграл итальянца Стефано Травалью — 6:3, 6:2. Матч длился час и четыре минуты.

Следующим соперником бельгийца станет победитель в паре Николос Басилашвили (Грузия) — Алекс де Минаур (Австралия).

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Стефано Травалья (Италия) — 6:3, 6:2