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Глава Федерации тенниса Франции подозревается в подделке сведений об образовании

16:20

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли мог подделать данные в своем резюме, которое подавал во время переизбрания в Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF), сообщает L'Equipe со ссылкой на Mediapart.

Сравнивая резюме Гюдичелли, датированное 2015 годом с резюме от 2019 года, удалось обнаружить несоответствие: в первом упоминается диплом об экономическом образовании, полученный в Университете Экс-Марсель в 1980 году, во втором — докторская степень в этой же области.

Также Mediapart не смог обнаружить диссертации, которая бы подтверждала степень Гьюдичелли.

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