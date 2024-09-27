Глава Федерации падела России рассказал, что для россиян нет ограничений со стороны международной федерации

Генеральный директор Федерации падела России (ФПР) Алексей Сорокин заявил, что Международная федерация падела понимает важность развития данного вида спорта в России и не намерена изолировать российских атлетов.

«В планах, естественно, есть международная работа, участие наших спортсменов в международных турнирах. Какие переговоры и взаимодействия с международной федерацией? Мы встречались с президентом и руководством клуба, рассказали о проводимой нами работе, подробно поделились деталями стратегии на следующие четыре года. У нас есть конструктивный диалог, никаких сложностей, которые есть в ряде видов спорта зачастую, мы не почувствовали», — сказал Сорокин.

Также гендиректор ФПР поделился мнением о возможном участии россиян в международных соревнованиях.

«Спокойно ли они примут нас в свои турниры? Абсолютным спокойствием, наверное, не может похвалиться ни один вид спорта, мы все понимаем, в каком мире мы живем. По крайней мере есть конструктивный диалог, есть понимание необходимости развивать падел на территории России. На турнирах гимнов не бывает никаких, но по крайней мере изоляции мы не видим и не чувствуем. Это самое главное. Какой-то односторонней изоляции по территориальному признаку мы не видим. В основе все-таки в этой федерации лежит спортивный принцип, а не какой-то другой», — добавил собеседник агентства.

Федерация падела России получила аккредитацию Министерства спорта РФ этим летом. В сентябре в Москве прошел первый международный турнир по паделу.