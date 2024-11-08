Сорокин о популярности падела: «В него играют 30 миллионов человек»

Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» рассказал, как пристрастился к этому ракеточному виду спорта.

— Почему вдруг падел? Вы всегда были человеком из футбола...

— Про падел говорят, что, попробовав поиграть в него однажды, влюбляешься навсегда. Так произошло со мной и со многими моими коллегами. В течение 2022 года у меня было много командировок в Доху, где мы с коллегами консультировали катарцев относительно проведения ЧМ по футболу. Там мы и попробовали новый для себя вид спорта, который сразу затянул с головой. Не только меня, но и многих моих коллег. Например, я узнал, что паделом увлеклись мои товарищи из РФС. С тем же Александром Алаевым (президент РПЛ) мы только по прошествии времени поняли, что начали играть практически в одно и то же время.

Ну а дальше, как это часто бывает, через хобби появилось ощущение, что это может стать чем-то большим. Мы начали размышлять, как можно развить этот вид спорта в нашей стране. Все-таки у нас подлинно теннисная страна, не чуждая ракеточным видам спорта. Я стал замечать, что вокруг много людей, влюбившихся в падел. И так постепенно, постепенно, все это выросло в федерацию, наделенную правами со стороны Минспорта, в проведение крупных турниров, формирование сборной и так далее. В общем, все атрибуты деятельности общероссийской федерации.

— У падела есть олимпийские перспективы?

— Я бы сказал, что они уже весьма осязаемы. Мы знаем, что Международная федерация падела (FIP) предпринимает большие усилия для того, чтобы попасть в олимпийскую программу. Буквально на прошлой неделе в Дохе во время чемпионата мира по паделу состоялась очередная генеральная ассамблея международной федерации, на которой в ее состав были приняты очередные страны-члены. Теперь в составе FIP больше 75 национальных федераций, что соответствует нормативу для олимпийских видов спорта. Там же, на генассамблее в Дохе, было объявлено о запуске проекта «Олимпийская мечта», который нацелен на то, чтобы падел был включен в программу Олимпийских игр. Может быть, сначала в качестве выставочного вида, а через цикл уже как новая дисциплина. Говорю об этом с такой уверенностью, потому что падел популярен почти на всех континентах: в Азии, в Европе, в Латинской Америке. Так что неизбежно это произойдет на каком-то этапе. Возможно, в Брисбене-2032.

Достаточно посмотреть статистику людей, играющих в падел в мире. Это более 30 миллионов человек. Паделом занимаются в 130 странах мира, хотя количество федераций несколько ниже. И это количество будет неизбежно расти по мере роста инфраструктуры и увлечения паделом. За последние несколько лет количество запросов в поисковых системах по слову «падел» выросло на 400 процентов. А количество проданных ракеток для падела за прошлый год превысило миллион. Это реальные цифры, которые показывают рост интереса. Не уверен, что какой-нибудь другой вид спорта может похвастаться такой динамикой.