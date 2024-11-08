Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 00:25

Сорокин назвал стоимость строительства падел-кортов: «От 2,5 до 10 миллионов»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» отметил, что рост инфраструктуры для игры в падел в нашей стране очень приличный.

— В какой срок Россия намерена войти в состав FIP?

— Мы сейчас ведем разговор о том, чтобы ФПР стала полноправным членом Международной федерации падела. Провели очередной раунд переговоров на чемпионате мира в Дохе. Мы уже подробно рассказали коллегам о нашей ситуации, о том, что делает федерация, какие турниры проводит. Международный турнир с участием элитных игроков из шести стран, который мы провели в Москве в сентябре этого года, тоже является определенной вехой к нашему международному признанию. Поэтапно движемся в этом направлении.

— Не боитесь, что мода на падел временная и все сдуется?

— В условной Испании или Аргентине падел — один из самых любимых видов спорта уже более 10 лет, он на втором месте по популярности после футбола, и эта популярность только растет. Каждый год все новые и новые страны появляются на падельном небосклоне. Если раньше это было абсолютное доминирование тех же Испании и Аргентины, то сейчас мы видим даже в числе элитных игроков имена из Бразилии, Уругвая, Италии, Франции и так далее. Сейчас падел очень активно развивается в странах Скандинавии, особенно в Швеции. Там уже построено около шести тысяч кортов. Это отличный показатель, тем более для такой небольшой страны.

— А у нас сколько?

— Наверное, чуть более двухсот. С другой стороны, мы только начали заниматься инфраструктурными вопросами. Если вспомнить 2022 год, в Москве был всего лишь один клуб и еще один — в Подмосковье. Сейчас только в столице клубов 15. С лета и до конца года в Москве готовятся к открытию еще около 50 кортов. То есть в процентном соотношении рост очень приличный.

— Уже есть понимание, сколько стоит построить один корт?

— От 2,5 до 10 миллионов рублей. Тут, конечно, все зависит от качества корта. Основными производителями-поставщиками являются Китай, Турция и Испания. Здесь, как и везде, можно выбрать в широком диапазоне.

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. «Возможно, в Брисбене-2032 падел уже будет в олимпийской программе». Интервью Алексея Сорокина
Алексей Сорокин (руководитель)
Читайте также
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сорокин о популярности падела: «В него играют 30 миллионов человек»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости