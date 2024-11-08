Сорокин назвал стоимость строительства падел-кортов: «От 2,5 до 10 миллионов»

Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» отметил, что рост инфраструктуры для игры в падел в нашей стране очень приличный.

— В какой срок Россия намерена войти в состав FIP?

— Мы сейчас ведем разговор о том, чтобы ФПР стала полноправным членом Международной федерации падела. Провели очередной раунд переговоров на чемпионате мира в Дохе. Мы уже подробно рассказали коллегам о нашей ситуации, о том, что делает федерация, какие турниры проводит. Международный турнир с участием элитных игроков из шести стран, который мы провели в Москве в сентябре этого года, тоже является определенной вехой к нашему международному признанию. Поэтапно движемся в этом направлении.

— Не боитесь, что мода на падел временная и все сдуется?

— В условной Испании или Аргентине падел — один из самых любимых видов спорта уже более 10 лет, он на втором месте по популярности после футбола, и эта популярность только растет. Каждый год все новые и новые страны появляются на падельном небосклоне. Если раньше это было абсолютное доминирование тех же Испании и Аргентины, то сейчас мы видим даже в числе элитных игроков имена из Бразилии, Уругвая, Италии, Франции и так далее. Сейчас падел очень активно развивается в странах Скандинавии, особенно в Швеции. Там уже построено около шести тысяч кортов. Это отличный показатель, тем более для такой небольшой страны.

— А у нас сколько?

— Наверное, чуть более двухсот. С другой стороны, мы только начали заниматься инфраструктурными вопросами. Если вспомнить 2022 год, в Москве был всего лишь один клуб и еще один — в Подмосковье. Сейчас только в столице клубов 15. С лета и до конца года в Москве готовятся к открытию еще около 50 кортов. То есть в процентном соотношении рост очень приличный.

— Уже есть понимание, сколько стоит построить один корт?

— От 2,5 до 10 миллионов рублей. Тут, конечно, все зависит от качества корта. Основными производителями-поставщиками являются Китай, Турция и Испания. Здесь, как и везде, можно выбрать в широком диапазоне.