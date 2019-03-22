Гарсия победила Азаренко на турнире в Майами

Француженка Каролин Гарсия во втором круге турнира WTA в Майами обыграла Викторию Азаренко. Белорусская теннисистка уступила в двух сетах.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 19) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 6:3, 6:4

Кики Бертенс (Голландия, 7) - Ван Сиюй (Китай, WC) - 6:4, 6:1

Донна Векич (Хорватия, 26) - Сара Соррибес Тормо (Испания) - 6:3, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 12) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 6:1

Саманта Стосур (Австралия) - Мэдисон Кис (США, 17) - 6:4, 4:6, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 15) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:4, 7:5