Финал US Open на «Первом Канале» прокомментируют Марат Сафин и Александр Кузмак

Финальный матч турнира «Большого шлема» US Open Даниил Медведев — Рафаэль Надаль прокомментируют бывший теннисист Марат Сафин и Александр Кузмак. Матч начнется в 23:00 и будет транслироваться на «Первом Канале» в прямом эфире.

Ранее Надаль и Медведев уже встречались в финале турнира в Монреале. Тогда победил испанец (6:3, 6:0).

Напомним, Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005).