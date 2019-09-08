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Финал US Open на «Первом Канале» прокомментируют Марат Сафин и Александр Кузмак

19:17
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Финальный матч турнира «Большого шлема» US Open Даниил Медведев — Рафаэль Надаль прокомментируют бывший теннисист Марат Сафин и Александр Кузмак. Матч начнется в 23:00 и будет транслироваться на «Первом Канале» в прямом эфире.

Ранее Надаль и Медведев уже встречались в финале турнира в Монреале. Тогда победил испанец (6:3, 6:0).

Напомним, Сафин является победителем двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open-2000, Australian Open-2005).

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