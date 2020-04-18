Ферреро рассказал, почему молодые теннисисты не могут превзойти Федерера, Надаля и Джоковича

Бывший испанский теннисист Хуан Карлос Ферреро обвиняет молодое поколение спортсменов в том, что они не умеют работать с полной концентрацией. Он заговорил об этом, рассуждая о своей неудачной работе в качестве тренера немецкого теннисиста Александра Зверева. Они сотрудничали восемь месяцев и расстались в 2018 году.

— У Зверева было много перепадов в игре, — цитирует L'Equipe Ферреро. — Во время тренировок он проводил на корте три часа, но качественно работал не более полутора часов. Были споры, паузы, гнев, отвлечение. Мы конфликтовали из-за его непунктуальности и неуважения к другим членам команды.

Зарабатывание больших денег в молодости может вызвать головокружение. У молодежи сейчас много отвлекающих моментов за пределами корта. Я смотрю, как они веселятся в Instagram и не думают о теннисе. Именно поэтому молодежь не может сдвинуть с вершины Федерера, Джоковича и Надаля. Зверев и другие должны совершенствоваться вне корта: от питания до физподготовки.