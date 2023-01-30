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Сегодня, 16:48

Федерация тенниса Украины призвала отстранить спортсменов из России и Белоруссии

Мария Гусева
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Федерация тенниса Украины призвала международные организации полностью отстранить от соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

«Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее, вместо того чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — приводят «Известия» текст заявления федерации.

В сообщении также говорится, что болельщики продолжают идентифицировать спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, с их странами. По мнению федерации, эта мера не является эффективной.

28 января стало известно, что Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные турниры.

25 января 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: Известия
Теннис
МОК
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