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Сегодня, 22:59

Федерация тенниса Украины потребовала исключить Россию и Белоруссию из ITF

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к президенту Международной федерации тенниса (ITF) Дэвиду Хаггерти с требованием немедленно исключить из числа членов организации Федерации тенниса России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ФТУ Сергея Лагура.

«Россия и Белоруссия не имеют права не только проводить международные соревнования на своей территории, но и участвовать во всех командных и индивидуальных турнирах ITF за рубежом. Правление Федерации тенниса Украины надеется на вашу твердую позицию в рассмотрении этого требования», — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье Федерации хоккея Швейцарии и Латвии направили заявку в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с требованием ввести санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/tennis-1775441575.html
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