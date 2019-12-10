Федерация тенниса России выразила соболезнования в связи со смертью Лужкова

Федерация тенниса России (ФТР) на своем официальном сайте выразила соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

— Сегодня на 84-м году жизни скончался экс-мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Он умер в одной из частных клиник немецкого Мюнхена, где находился на плановом лечении, — говорится в сообщении на сайте ФТР. — Юрий Лужков возглавлял мэрию столицы 18 лет. За это время были реализованы масштабные проекты как в области строительства, инфраструктуры, так и в социальной сфере.

Любители тенниса знают Юрия Михайловича, как страстного поклонника этого вида спорта. Он не просто любил теннис и неизменно приходил на матчи сборной страны, проходящие в Москве. Совсем недавно он с супругой Еленой Батуриной специально приезжал в Мадрид, чтобы поболеть за наших теннисистов на финальном турнире «Кубка Дэвиса».

В свободное время он и сам часто брал в руки ракетку и даже участвовал в любительских турнирах. А в ФТР помнят его неоценимую помощь в развитии нашего вида спорта. В том числе, в становлении «Кубка Кремля». Передаем родным и близким Юрия Михайловича наши глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами. Стало известно, что похоронен Юрий Михайлович будет на Новодевичьем кладбище Москвы.