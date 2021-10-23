Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выхода Екатерины Александровной в финал Кубка Кремля.

«Конечно, выход Александровой в финал Кубка Кремля — неожиданность для меня. Она большая молодец, обыграла сильных соперниц. Надеюсь, что завтра заберет титул московского турнира себе. Какие шансы у нее на победу в финале? Трудно сказать. Эстонка тоже находится в прекрасной форме, возможно, она даже будет фаворитом. Катя очень любит побеждать тогда, когда от нее никто не ждет. Вчерашний матч с Соболенко это доказал. Посмотрим, как сложится финал, будем болеть Катю», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить полуфинальный матч Кубка Кремля против россиянки Екатерины Александровой.

Гречанка при счете 4:1 в пользу Александровой отказалась продолжать встречу из-за травмы. В финале российская тенниска встретится с Анетт Контавейт из Эстонии.