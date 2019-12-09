Олимпийский чемпион-2000, экс-первая ракетка мира, вице-президент ФТР Евгений Кафельников высказался по поводу допинговой ситуации в российском спорте. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

— Употребление допинга — это клеймо, которое смыть будет очень сложно, — цитирует «Настоящее время» Кафельникова. — Хуже допинга в мировом спортивном сообществе ничего быть не может, и я не знаю, сколько потребуется времени российскому государству, чтобы его смыть.

В России действовала система допинга, я в этом не сомневаюсь. Кто-то должен за это понести наказание. У российского спорта могла бы сохраниться репутация, если бы те люди, группа людей, которые это все затеяли, просто бы вышли и сказали: «Да, я накосячил, простите меня, пожалуйста». Я уверен, что тогда в этом случае могли бы быть какие-то послабления для российских атлетов. Но никто не захочет брать на себя ответственность за это. В итоге все перекладывается на бедных спортсменов.

Могу только посочувствовать тем нашим атлетам, которые могли реально претендовать на медали, которые могли слышать гимн нашей страны, но сейчас этой возможности будут лишены. Потому что вы знаете, что для любого атлета, тем более выступающего в олимпийских вида спорта, олимпийский старт важен. Потому что этот старт — раз в четыре года, и никто не знает, что за это время случится. Для многих спортсменов это последняя Олимпиада в их карьере.

У министра спорта России есть понимание того, что происходит, потому что он сам олимпийский чемпион. Но я думаю, что в этой ситуации он просто заложник системы. И я ему очень сочувствую. И, к сожалению, жертвами стали невинные спортсмены: я уверен, что большинство из них — честные и порядочные люди и к допингу никакого отношения не имеют. Я могу это точно говорить за своих коллег по цеху, теннисистов. Им сейчас абсолютно несладко ехать на Олимпийские игры и выступать под нейтральным флагом, и они пострадали абсолютно незаслуженно. В других видах спорта тоже есть атлеты, которые не имеют никакого отношения к допингу.

Если бы я столкнулся с такой дилеммой: ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом или отказаться выступать за национальную сборную, я бы поехал под нейтральным флагом. Для любого уважающего себя спортсмена Олимпийские игры — приоритет. И все равно твои соотечественники о тебе знают, знают, что ты «наш», пусть ты и выступаешь под нейтральным флагом. Но российские спортсмены будут лишены возможности выступать под национальным флагом, и это для них большое расстройство.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн