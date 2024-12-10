Эрика Андреева вышла в полуфинал парного турнира серии «Челленджер» в Лиможе

Российская теннисистка Эрика Андреева в паре с француженкой Селеной Яничиевич в четвертьфинале Челленждера в Лиможе (Франция) обыграла испанку Ивон Кавалье-Реймерс и француженку Эликсан Лечемию.

Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:3. На счету победительниц 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Андреева и Яничиевич встретятся с победительницами матча Оксана Калашникова/Лара Солден (Грузия/Бельгия) — Эмили Эплтон/Майя Люмсден (Великобритания).