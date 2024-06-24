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Сегодня, 11:25

Веснина о Дмитриевой: «Она была для меня теннисной семьей»

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой.

«Анна Владимировна была для меня всегда особенным человеком. Она вообще особенный человек для всех, кто связан с теннисом и телевидением. Она открыла для нас мир большого тенниса и была первым человеком, который начал о нем рассказывать в абсолютно другом ключе. Благодаря ей мы научились смотреть и понимать теннис. Очень многие связывают свои успехи в теннисе именно с Анной Владимировной, потому что это наша эпоха. Она умела всегда сказать правильные слова. Я помню, что после всех своих первых побед на турнирах «Большого шлема» я всегда видела Анну Владимировну, поэтому она для меня особенный человек. Она была для меня теннисной семьей. Я очень и очень соболезную об ее уходе, потому что она очень близкий человек для меня», — сказала Веснина «СЭ».

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева работала спортивным комментатором.

Денис Сафронов

Анна Дмитриева
Елена Веснина
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