Веснина — о переизбрании Тарпищева в МОК: «Это показывает, насколько сильно ценят Шамиля Анвяровича»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала переизбрание главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Очень хорошая новость. Это показывает, насколько сильно ценят Шамиля Анвяровича в Международном олимпийском комитете и проделанную им работу на протяжении очень непростого периода для российского спорта. Поздравляю Шамиля Анвяровича с этим событием!» — сказала Веснина «СЭ».

Тарпищев переизбран членом МОК до 31 декабря 2028 года. Избирались 10 членов единым голосованием, из 105 голосовавших 104 проголосовали за, один — против.

Дарик Агаларов