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Рыбакина обыграла Бенчич на турнире в Китае

Анастасия Пилипенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, одержала первую победу на выставочном турнире World Tennis Continental Cup, который проходит в Шэньчжэне.

Она обыграла 11-ю ракетку мира и олимпийскую чемпионку Токио-2020, швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:4).

Ранее Рыбакина уступила второй ракетке мира Иге Швентек из Польши (3:6, 3:6).

В заключительном матче 28 декабря представительница Казахстана в паре с россиянином Андреем Рублевым проведет матч со Швентек и Валантеном Вашеро из Монако.

Турнир в Китае проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды — сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие Швентек, Бенчич, Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают Рублев, Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.

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Теннис
Елена Рыбакина
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