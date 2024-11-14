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Сегодня, 07:48

Экс-футболист сборной Уругвая Форлан уступил в дебютном теннисном матче

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан и аргентинец Федерико Кориа уступили боливийцам Борису Ариасу и Федерико Себальосу в матче первого круга парного турнира в Монтевидео категории «Челленджер».

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 1:6, 2:6. Для 45-летнего Форлана это первый матч в профессиональном теннисе.

Диего Форлан. Форлан дебютирует в профессиональном теннисе на турнире в Монтевидео. В его победу совсем не верят

Форлан завершил карьеру в футболе в 2019 году. Он также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Интернасьонал», «Пеньяроль», «Китчи» и другие команды. Уругваец является чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и победителем Лиги Европы в составе «Атлетико». Вместе со сборной Уругвая Форлан выиграл Кубок Америки в 2011 году и занял четвертое место на чемпионате мира-2010.

Диего Форлан
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