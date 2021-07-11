Джокович рассказал об особенностях своей игры

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о манере своей игры перед финальным матчем Уимблдона.

«Тренеры не будут советовать молодым игрокам скользить по траве. Мне кажется, это мое уникальное движение, которое я отрабатывал и использовал на всех покрытиях. Думаю, это как-то связано с тем, что в детстве я занимался лыжами, так что у меня более гибкие суставы. Возможно, моя манера игры связана с Человеком-пауком. В последние годы я проводил с ним много времени, он мне помогает», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

Сегодня, 11 июля, Джокович встретится в финале с Маттео Берреттини. Начало — в 16.00 (мск).