Теннисистка Ибрагимова: «Мыслей о переезде не возникало. Можно добиться результатов, тренируясь дома»

Двукратный призер Универсиады-2025 Алевтина Ибрагимова рассказала «СЭ» о своем личном тренере, победительнице «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасии Мыскиной.

— Сейчас вы тренируетесь с Анастасией Мыскиной. Какой она наставник?

— Она строгий и хороший тренер. Это все, что могу сказать. Потому что она особо не любит, когда про нее говорят. Все вопросы к ней.

— Как вы коммуницируете во время турниров?

— Мы всегда на связи в мессенджерах. Утром перед матчем и после матча все обсуждаем.

— Когда она была на пике своей карьеры и брала «Ролан Гаррос», вы еще не родились. Пересматривали ли ее матчи? Что вообще знали о ней до встречи?

— Да, пересматривала. Сейчас порой тоже это делаю. Что о ней знала? Помню, как она была долгое время капитаном нашей команды на Кубке Федерации. Даже ходила на матчи в «Олимпийский». Всегда знала, что она славилась своей тактической игрой.

— Привила ли она вам любовь к грунту? Какое у вас любимое покрытие?

— Не могу сказать, что у меня есть любимое покрытие. Если смотреть по результатам, то лучше всего получается как раз на грунте.

— Большинство лидеров российского тенниса для дальнейшего теннисного развития перебирались в Европу. Вы же продолжаете жить и тренироваться в Москве. Не было ли мыслей сменить локацию?