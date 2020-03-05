Дочь Кафельникова: «Не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет дочери повысить свой статус»

Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся прокомментировала слова отца об их взаимоотношениях.

Ранее Кафельников заявил, что «во всех словах дочери абсолютная ложь».

— Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, — написала Кафельникова в Instagram. — Мне больно видеть, как родной отец играет на публику типа «оп, ты сделала все шоу», и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы... И начиняются скандалы: «Где деньги? Ты не работаешь!? Тебя что, выгнали?» (Меня никто не выгонял из агентства/шоу и тд ) Бла-бла-бла, никакой поддержки, просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус.

Он не знает никого из IMG, никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет, когда закончила школу. Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет. Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю. Не собираюсь я делать то, что он хочет , а именно, не хочу выходить замуж за человека которому он пообещал меня «отдать», не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том, что я не его ребенок и надо сдать ДНК, что я ужасная дочь, раз решила заниматься модельной карьерой, как мама, и просто путешествовать.

Я хочу попросить прощение у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех кому он причинил боль.