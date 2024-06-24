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Сегодня, 11:05

Губерниев о Дмитриевой: «Она была настоящей иконой стиля в нашей профессии. Нам будет ее не хватать»

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Анна Дмитриева
Анна Дмитриева.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой. Ей было 83 года.

«Она была настоящей иконой стиля в нашей профессии. Ученица нашего легендарного комментатора Николая Озерова, великая теннисистка, многократная чемпионка СССР. Она меня сопровождала всю жизнь, с момента, когда я только включил телевизор и стал увлекаться спортом. Она была большой частью лично для меня. Не являюсь ее учеником, так как мы работали в разных редакциях. Благодарен, что Анна Владимировна не взяла меня на «НТВ-Плюс», мы потом с ней об этом говорили, это было правильным решением. Я пошел своим путем», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев подчеркнул, что Дмитриева была учителем для большой плеяды комментаторов.

«Она создавала в стране мощнейшее телевидение вместе с Алексеем Бурковым, являясь учителем для целой плеяды комментаторов, начиная с Василия Уткина, увы, тоже покойного. Каждый раз, когда я видел Анну Владимировну, мне хотелось опуститься на колени и целовать ей руки, потому что она была недосягаемой звездой. Очень счастлив, что жизнь сводила меня с ней, и довольно много раз. Она даже иногда говорила мне комплименты. Ее теннисные репортажи, интервью, блестящая работа в кадре, ее обаяние, широта души и любовь, всегда будут в моем сердце. Нам будет ее не хватать. Выражаю всем глубочайшие соболезнования», — сказал Губерниев «СЭ».

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева с 1975 года работала спортивным комментатором.

Анна Дмитриева
Дмитрий Губерниев
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