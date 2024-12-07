Дегтярев рассказал, что вклад Тарпищева в подготовку новых поколений теннисистов неоценим

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что достижение Тарпищева как спортсмена и тренера, а также его вклад в подготовку новых поколений теннисистов неоценимы.

«От имени Министерства спорта России поздравляю Шамиля Анвяровича Тарпищева с единогласным переизбранием на новый четырехлетний срок в качестве президента Федерации тенниса России. Шамиль Тарпищев — выдающаяся личность в мире спорта, долгие годы он демонстрирует преданность теннису и активно способствует его развитию в нашей стране и мире. Его достижения как спортсмена и тренера, а также значительный вклад в подготовку новых поколений теннисистов неоценимы. Уверен, что в предстоящие годы под его руководством теннис в России продолжит процветать, а наши спортсмены будут добиваться новых высот на международной арене. Желаю Шамилю Анвяровичу успехов, здоровья и вдохновения на дальнейшую работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Тарпищев был единственным кандидатом на выборах. Тарпищеву 76 лет. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Является заслуженным тренером СССР и РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. С 1994 года он — член Международного олимпийского комитета (МОК).